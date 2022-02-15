Ученые из Медицинского колледжа Университета Аризоны пришли к выводу, что фототерапия зеленым светом по меньшей мере вдвое снижала проявления мигрени, когда люди находились в комнате со светодиодами по 2 часа в день.

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Лечебные свойства обуславливают визуальным восприятием. Дело в том, что мигрень далеко не всегда поддается лекарственному лечению, а сильные обезболивающие вызывают у многих пациентов серьезные побочные эффекты. Поэтому для лечения хронической головной боли используются разные методы.

Зеленый свет лечит от мигрени

До сих пор фототерапию при мигрени не применяли. Ученые решили провести эксперимент с участием 60 человек, страдающих головной болью. Он длился 10 недель.

Половина добровольцев полностью прошла курс фототерапии.

Вторая – в таком режиме пользовалась обычными лампами.

Ежедневное облучение зеленым светом снизило у участников эксперимента частоту головных болей на 60%, а их интенсивность – в 2,5 раза.

В контрольной группе лампового света изменений не было. Однако когда волонтеров после перерыва попросили пройти курс фототерапии, они показали такие же результаты, как и первая половина добровольцев.

К слову, предварительные испытания проводились на крысах. Ученые убедились в том, что синий и зеленый свет оказывал на испытуемых животных болеутоляющее действие и снимал хроническую боль, вызванную различными расстройствами нервной системы.

Дешевая альтернатива

Ученые уверены, что облучение зеленым светом может стать дешевой альтернативой медикаментозному лечению для тех, кто не хочет принимать таблетки или не видит от них эффекта.

Справка. По данным ВОЗ, на планете от мигрени страдают до миллиарда человек. У 1,7 – 4% взрослого населения мира голова болит не менее 15 дней в месяц.