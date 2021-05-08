Естественная реакция организма на травму – выработка большого количества кровеносных сосудов, которые доставляют кислород и питательные вещества к ране, чтобы та восстанавливалась. После закрытия раны многие из этих кровеносных сосудов становятся фибробластами, которые производят коллаген. Именно он образует твердые материалы в рубцовых тканях.

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Ученые из Университета Квинсленда обнаружили, что сосудистые стволовые клетки определяют, сохранился ли кровеносный сосуд, или вместо него образовался рубцовый материал.

Затем группа экспериментальных дерматологов определила молекулярный механизм исключения процесса путем воздействия на конкретный ген, который участвует в формировании рубцов, известный как SOX9.

Во время исследования на животных ученым удалось уменьшить шрамы путем воздействия на SOX9.

И хоть необходимы еще дополнительные исследования, потенциальное применение нового метода имеет очевидные преимущества для многих пациентов, которые перенесли различные операции, удаляли меланомы или пострадали от ожогов.

Теперь, когда мы нашли молекулярные драйверы, мы лучше понимаем этот процесс и надеемся, что лечение может быть разработано,

– заявили ученые.

Ученые считают, что этот подход лечения вполне подходит людям. Но, конечно, еще необходимо провести дополнительные исследования.