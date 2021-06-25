Это поможет остановить репликацию вируса
Ученые определили, что репликация коронавируса в инфицированных клетках человека требует определенных химических изменений, производимых белком METTL3. Другие два белка человека – YTHDF1 и YTHDF3 – тоже играют в этом процессе важную роль.
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Затем исследователи разработали ингибитор METTL3 под названием STM2457 и протестировали его на культурах клеток легких, инфицированных SARS-CoV-2 коронавирусом, который вызывает простуду (HCoV-OC43).
Результаты исследований свидетельствуют, что химический ингибитор METTL3 показал антивирусный эффект в отношении коронавирусов и вирусов в целом,
– заявил соавтор работы Ян Мор.
Перспектива открытия
По его мнению, это важный шаг в разработке новых лекарств, которые блокируют жизненный цикл коронавируса.
Теперь ученые планируют изучить, как произведенные METTL3 химические модификации влияют на экспрессию генов вируса и человека, а также может ли STM2457 нарушать репликацию SARS-CoV-2 и предотвращать тяжелые осложнения COVID-19.