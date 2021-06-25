Нашли новый класс препаратов против коронавируса: какова их эффективность

Новые лекарства направляют свое действие на подавление активности белка, который необходим для репликации вируса. Терапия снизила вирусную нагрузку до 90%. Ученые впервые увидели такой противовирусный эффект для препаратов этого класса.

Это поможет остановить репликацию вируса

Ученые определили, что репликация коронавируса в инфицированных клетках человека требует определенных химических изменений, производимых белком METTL3. Другие два белка человека – YTHDF1 и YTHDF3 – тоже играют в этом процессе важную роль.

К теме Нашли ключевой белок, отвечающий за формирование иммунитета

Затем исследователи разработали ингибитор METTL3 под названием STM2457 и протестировали его на культурах клеток легких, инфицированных SARS-CoV-2 коронавирусом, который вызывает простуду (HCoV-OC43).

Всего одна доза препарата показала резкое снижение вирусной нагрузки более чем на 90% для SARS-CoV-2 и более чем на 80% для простудного коронавируса.

Результаты исследований свидетельствуют, что химический ингибитор METTL3 показал антивирусный эффект в отношении коронавирусов и вирусов в целом,

– заявил соавтор работы Ян Мор.

Перспектива открытия

По его мнению, это важный шаг в разработке новых лекарств, которые блокируют жизненный цикл коронавируса.

Теперь ученые планируют изучить, как произведенные METTL3 химические модификации влияют на экспрессию генов вируса и человека, а также может ли STM2457 нарушать репликацию SARS-CoV-2 и предотвращать тяжелые осложнения COVID-19.