Ученые из Университета Хоккайдо открыли новый защитный ответ на SARS-CoV-2. Их исследование демонстрирует, что центральную роль в работе механизма играет образ-опознавательный рецептор RIG-I, который может усиливать иммунный ответ на вирус.

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Известно, что индивидуальные реакции на вирус сильно отличаются. Поэтому ученые выявили причину этих событий на молекулярном уровне.

Первые эксперименты на клетках легких человека показали, что RIG-I сдерживает репликацию SARS-CoV-2. Кроме этого, он эффективен как биомаркер при оценке вероятного течения болезни.

Оказалось, что дефицит этого фермента вызывает усиление репликации SARS-CoV-2 и наоборот – когда RIG-I работает, репликация вируса подавляется.

Результаты исследования:

К примеру, у пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями легких экспрессия RIG-I подавляется.

Поэтому, чтобы усилить ее в образцах клеток легких, ученые обработали их транс-ретиноевой кислотой. В результате вирусная нагрузка значительно снизилась.

Дальнейшие эксперименты показали, что с помощью определения уровня экспрессии RIG-I можно предвидеть ход COVID-19 у пациентов.

Пока ученые не поняли, какие факторы влияют на экспрессию RIG-I. Но в дальнейших исследованиях они планируют это выяснить.