Что известно о глубокой стимуляции головного мозга

При глубокой стимуляции головного мозга (ГСГМ) электрические импульсы влияют на зоны его активности. Это не новое изобретение. Его уже применяли для лечения симптомов болезни Паркинсона и некоторых типов эпилепсии.

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Для проведения ГСГМ в головной мозг вводят электроды, устройство, которое посылает импульсы, обычно имплантированное под кожу (как, например, пейсмейкер для сердца).

Лечение депрессии с помощью ГСГМ

В новом исследовании та же группа ученых представила новые данные об эффективности своего метода. Им удалось облегчить состояние женщины 36 лет, которая страдала от депрессии с детства.

Когда я впервые получила стимуляцию, у меня произошел "момент озарения", я столкнулась с самым интенсивным приятным ощущением в своей жизни. Моя депрессия на минуту стала удаленным кошмаром. Это дало мне понять, что моя депрессия не была моральной проблемой. Это было расстройство, которое требовало лечения,

– рассказала женщина.

Как действует новый метод

Ключом к эффективности электростимуляции оказалась подстройка лечения под определенные паттерны активности мозга, связанные с депрессией. Нарушение функции мозга было выявлено в отделе под названием вентральный стриатум, который участвует в принятии решений, а также в миндалевидном ядре (структуре, что регулирует эмоции). Ученые научили устройство, подающее электрические импульсы, определять эти паттерны и реагировать на них стимуляцией.

Среди недостатков этого метода лечения высокая стоимость курса и трудоемкость. Настройка электростимуляции требовала больших усилий от ученых.

Ранее американские медики провели исследование с участием почти 30 тысяч женщин с половины штатов США. Они установили, что кормление грудью снижает риск развития послеродовой депрессии.