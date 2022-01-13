Что известно о мигрени

Мигрень – неврологическое заболевание, которое проявляется сильной односторонней головной болью. Длительность приступа от 4 до 72 часов, он может также сопровождаться тошнотой, рвотой и увеличенной чувствительностью к свету и звуку.

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Мигрень возникает у 1 из 5 женщин и 1 из 15 мужчин. В среднем от болезни страдает 14% европейцев. Ученые имеют разные предположения, почему возникает мигрень, но точные причины науке пока неизвестны. Исследователи борются за качество жизни пациентов и постоянно ищут новые способы лечения этого заболевания.

Новое исследование мигрени

Китайские ученые провели систематический обзор рандомизированных контролируемых исследований, изучающих влияние витамина D на пациентов с мигренью. В этот обзор были включены данные шести рандомизированных контролируемых испытаний с участием 301 пациента.

Витамин D может помочь при мигрени

Исследователи обнаружили, что добавка витамина D может уменьшить количество приступов головной боли в месяц, количество дней с головной болью в месяц и количество баллов по опроснику оценки нарушений жизнедеятельности при мигрени в сравнении с контрольной группой. Но прием витамина D никак не влияет на продолжительность приступа или тяжесть головной боли.

Обратите внимание! Без назначения врача не нужно принимать никакие витамины, особенно D, он в высоких дозах может быть токсичным и дать больше вреда, чем пользы.

Но авторы исследования отметили, что анализ основан лишь на шести рандомизированных контролируемых испытаниях и все они имеют относительно небольшие выборки пациентов. Поэтому требуется больше рандомизированных контролируемых испытаний с большими выборками пациентов, чтобы изучить этот вопрос.