Болезнь Альцгеймера является самой частой причиной слабоумия, развивающегося в преклонном возрасте. Первые симптомы могут появиться уже после 40 лет, а после 70-летнего возраста частота заболевания доходит до 30%.

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Сегодня известно, что у людей, которые активнее всего занимаются умственной деятельностью в течение жизни, снижение когнитивных функций происходит на 32% медленнее. У тех, кто мало читает, пишет, получает и обрабатывает недостаточно информации, деменция развивается быстрее.

Как происходило исследование

Ученые считают, что несложная умственная активность, такая как чтение, игры в карты и головоломки может продлить здоровье мозга даже у людей старше 80 лет. В своем новом исследовании они собрали и проанализировали данные 1,9 тысячи человек, средний возраст которых составил 80 лет. Ни у кого из них не диагностировали деменцию.

В начале исследования ученые провели опрос участников о том, как часто они читали книги, играли в шахматы, карты или собирали головоломки в прошлом году. Добровольцы также сообщили о своей умственной и познавательной активности в детстве, в зрелом и среднем возрасте.

Умственная активность уменьшает риск Альцгеймера

За 6,8 лет наблюдений у 457 участников была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Ученые обнаружили, что у людей с наибольшей умственной активностью деменция развивалась в среднем в 94 года.

У тех, кто меньше тренировал свой мозг или не делал этого вовсе, это заболевание появилось на пять лет раньше, в 89 лет.

Авторы исследования также изучили мозг 695 участников, которые умерли во время исследования и не обнаружили связи с когнитивной активностью и маркерами болезни Альцгеймера, таких, как бета-амилоидные бляшки.