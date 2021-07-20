Нашли новый простой способ профилактик болезни Альцгеймера

Эффективного лечения болезни Альцгеймера и других возрастных заболеваний нервной системы до сих пор не существует, однако изменение образа жизни может как минимум снизить риск ее развитие. Авторы нового исследования рекомендуют людям старше 80 лет продолжать регулярно "тренировать" мозг и держать в тонусе умственную активность.

Болезнь Альцгеймера является самой частой причиной слабоумия, развивающегося в преклонном возрасте. Первые симптомы могут появиться уже после 40 лет, а после 70-летнего возраста частота заболевания доходит до 30%.

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Сегодня известно, что у людей, которые активнее всего занимаются умственной деятельностью в течение жизни, снижение когнитивных функций происходит на 32% медленнее. У тех, кто мало читает, пишет, получает и обрабатывает недостаточно информации, деменция развивается быстрее.

Как происходило исследование

Ученые считают, что несложная умственная активность, такая как чтение, игры в карты и головоломки может продлить здоровье мозга даже у людей старше 80 лет. В своем новом исследовании они собрали и проанализировали данные 1,9 тысячи человек, средний возраст которых составил 80 лет. Ни у кого из них не диагностировали деменцию.

В начале исследования ученые провели опрос участников о том, как часто они читали книги, играли в шахматы, карты или собирали головоломки в прошлом году. Добровольцы также сообщили о своей умственной и познавательной активности в детстве, в зрелом и среднем возрасте.

Умственная активность уменьшает риск Альцгеймера

За 6,8 лет наблюдений у 457 участников была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Ученые обнаружили, что у людей с наибольшей умственной активностью деменция развивалась в среднем в 94 года.

У тех, кто меньше тренировал свой мозг или не делал этого вовсе, это заболевание появилось на пять лет раньше, в 89 лет.

Авторы исследования также изучили мозг 695 участников, которые умерли во время исследования и не обнаружили связи с когнитивной активностью и маркерами болезни Альцгеймера, таких, как бета-амилоидные бляшки.