Нашли новый способ, как блокировать все аутоиммунные заболевания и укрепить иммунитет

Ученые обнаружили единственный фермент, отвечающий за то, чтобы "обучать" иммунные клетки атаковать патоген и одновременно не разрушать собственные здоровые ткани.

С одной стороны, как уверяются ученые, это новая стратегия лечения всех аутоиммунных заболеваний, а с другой – рычаг для укрепления иммунитета, например борьбы с раком.

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Так, исследователи определили в тимусе фермент, необходимый для иммунных Т-клеток, чтобы правильно идентифицировать угрозы и защитить их от нападения на здоровые ткани организма.

Ключ к лечению

Тимус является важным органом, где иммунные Т-клетки учатся бороться с инфекцией. Там они должны научиться не атаковать здоровые органы – с этой целью они "просматривают" разные компоненты здоровых тканей, с которыми есть вероятность встретиться после выхода из тимуса.

До сих пор было известно, что для такого предварительного просмотра необходим белок AIRE, активизирующий тысячи генов. Теперь австралийские ученые обнаружили, что именно двигает этот белок.

Новые выводы показали, что фермент KAT7 необходим для активации тысяч генов, необходимых, чтобы "обучать" иммунным Т-клеткам не атаковать здоровые ткани. Он выступает своего рода координатором обучения и следит за порядком на всех уровнях.

Когда все идет по плану, иммунные Т-клетки научены не атаковать здоровые ткани, с которыми они могут столкнуться в организме. Это гарантирует недопустимость аутоиммунных заболеваний,

– прокомментировала соавтор работы Мелани Хайнлайн.

На примере моделей мышей ученые продемонстрировали, если исключить KAT7 – это нарушит процесс обучения и выведет Т-клетки из-под контроля. У грызунов это спровоцировало развитие аутоиммунных заболеваний.

"Наше открытие может привести к новым методам сдерживания аутоиммунитета, а также разработке инструментов для перезарядки иммунных Т-клеток для борьбы с другими болезнями", – заявил соавтор работы Дэниел Грей.

К примеру, влияние на KAT7 может усилить иммунную систему и направить дополнительные силы против опухоли.

Что такое аутоиммунные заболевания

На сайте На сайте Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса объясняют, что аутоиммунные болезни – это заболевания, возникающие вследствие того, что иммунитет человека борется не с иннородным соединением, вирусами или микроорганизмами, а с клетками и тканями собственного организма. Так, организм производит аутоиммунные антитела, которые в конечном счете вызывают воспаление.

Аутоиммунные болезни поражают разные системы:

нервную;

мышечную;

эндокринную;

сердечно-сосудистую;

а также соединительную ткань, ткани печени и кожи.

К аутоиммунным болезням относятся системные болезни соединительной ткани (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, синдром Бехчета, синдром Шегрена) и других систем организма (рассеянный склероз, кардиомиопатия, аутоиммунный миокардит).