В настоящее время остеоартрит лечат симптоматически (противовоспалительными и обезболивающими лекарствами) или заменой сустава на искусственный, который сделан из металла или пластика. Однако срок службы таких суставов ограничен.

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Новый метод лечения остеоартрита

Ученые испытали новый способ лечения. В лаборатории они вырастили хрящи из клеток, полученных из носовой перегородки пациентов. Далее полученные ткани имплантировали в коленные суставы двух пациентов с остеоартритом – в возрасте 34 и 36 лет.

Авторы исследования отметили, что в отличие от многих других дефектов суставов, остеоартрит сопровождается стойким воспалением. Чтобы определить, как этот фактор будет действовать на пересаженные хрящи, перед имплантацией хрящей людям они провели эксперименты на мышах. Прочность хрящей была проверена в исследовании на овцах. Эксперименты на животных показали, что пересаженные хрящи способны противостоять воспалению.

Эффективность нового метода

Магнитно-резонансная томография показала, что у одного из пациентов после операции увеличилась суставная щель, это признак восстановления сустава. Второму пациенту это обследование не провели из-за ограничений, связанных с пандемией. Через 8 месяцев после процедуры оба пациента сообщали о существенном облегчении боли, улучшении функции суставов и качества жизни.

Во время операции ученые скорректировали нарушения суставных поверхностей, которые были причиной остеоартрита. Поскольку причина болезни была устранена, они надеются, что молодые люди смогут обойтись без протезирования суставов некоторое время. Теперь ученые проведут более крупные исследования, чтобы подтвердить эффективность нового метода.

Ранее ученые выяснили, что хроническая генерализованная боль, которая часто сопровождает болезни суставов и фибромиалгию, существенно увеличивает риск деменции и инсульта.