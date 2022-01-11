Кетамин против алкоголизма

Команда ученых обнаружила, что люди, которые принимали кетамин в сочетании с терапией, оставались полностью трезвыми в течение 162 из 180 дней на протяжении шестимесячного периода наблюдения, это составляет 87% воздержания.

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Это значительно выше, чем в любой другой группе, что указывает на то, что терапия также может иметь перспективы для предотвращения рецидива. Результаты в группе кетамина были в 2,5 раза лучше, чем среди людей, которым давали плацебо.

Кетамин – что это? Анестезирующее средство с выраженным обезболивающим действием. Кетамин широко распространенный наркотик в клубной субкультуре. Один из немногих легальных наркотиков, который можно приобрести в аптеке.

Команда также нашла некоторые доказательства того, что кетамин и терапия помогла некоторым людям полностью отказаться от алкоголя в течение шести месяцев, хотя эти результаты нуждаются в проверке. Пациенты, которые получали кетамин, также имели более низкую депрессию через три месяца и лучшую функцию печени, чем те, кто получал плацебо.

До испытания участники пили ежедневно, потребляя в среднем 50 пинт крепкого пива в неделю (125 единиц). Участники, получавшие кетамин и терапию, почти не злоупотребляли. Это означает снижение смертности от проблем, связанных с алкоголем с каждого восьмого до одного из 80.

Проблема алкоголизма

Количество смертей, связанных с алкоголем, удвоилось с начала пандемии, а это значит, что новые методы лечения нужны как никогда. Раньше были определенные беспокойства относительно использования кетамина из-за проблем с печенью, но это исследование показало, что кетамин безопасен и хорошо переносится в клинических условиях. На самом деле, мы обнаружили улучшение функции печени в группе кетамина из-за того, что они употребляли гораздо меньше алкоголя,

– отметили ученые.

Об исследованиях

Это клиническое испытание фазы II, то есть оно проводилось на людях, прежде всего, чтобы проверить, насколько безопасно и целесообразно ли такое лечение (польза превышает риски). Теперь ученым нужно более масштабное исследование, чтобы увидеть, какие будут эффекты на больших группах людей.