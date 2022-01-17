Нашли новый способ отслеживания стресса у беременных: как это может спасти детей
Источник:Nature
Отслеживание стресса у беременных с помощью специального устройства или регулярных осмотров может предотвратить задержку развития у будущих детей.
Новое исследование влияния стресса на беременных
Исследователи изучили, можно ли распознать и отследить биомаркеры, которые указывают на стресс с помощью данных ЭКГ. Уровне сильного стресса были подтверждены наблюдениями врачей и измерениями уровня кортизола у матери. Индекс стресса плода измеряли во взаимосвязи между его сердцебиением и ритмом сердца женщины.
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В течение 12 месяцев команда учила систему искусственного интеллекта связывать психологические, молекулярные и биофизические биомаркеры стресса матери и плода с показаниями ЭКГ. В результате система могла автоматически и неинвазивно (без повреждения тела) отслеживать уровень стресса будущей матери.
В исследовании приняли участие 107 женщин со сроком беременности 32 недели: 59 были контрольной группой, а 48 прошли рутинную ЭКГ для сбора данных, указывающих на биомаркеры, связанные со стрессом.
Новый способ отслеживания стресса
Ученые смогли обнаружить биомаркеры, которые врачи могли бы использовать для снижения материнского стресса и разработки плана вмешательства, чтобы устранить любые физические и умственные задержки у будущих детей.
Следующим шагом будет использование портативного устройства, которое беременные женщины могли бы носить за пределами исследовательской среды, отмечают ученые.
Если бы мы знали, какие дети подвергаются воздействию этого стресса в утробе матери, и смогли бы изменить их траекторию развития, это повлияло бы на здоровье поколений,
– отметили ученые
Влияние стресса на плод
Стресс влияет на развитие мозга плода, он связан с такими психоневрологическими состояниями, как СДВГ, аутизм, и нейродегенеративными расстройствами, такими как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.