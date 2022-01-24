Теперь американским ученым удалось раскрыть новые механизмы восстановления ДНК, которые можно использовать как цели, чтобы вылечить рак, болезнь Альцгеймера и другие тяжелые заболевания.

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Организм человека имеет сложные механизмы восстановления разрывов ДНК. Однако их "поломки" приводят к болезням.

В новом исследовании ученые из Гарварда и Массачусетской больницы использовали комбинацию высокоточной микроскопии и машинного обучения, чтобы проследить все механизмы репарации в деталях.

Помимо разработки новых препаратов открытие также поможет повысить эффективность уже существующих.

Справка. Репарация (восстановление) ДНК – процесс устранения повреждений ДНК, обусловленных действием различных химических и физических факторов. Передача наследственной информации в неизменном виде – важнейшее условие выживания как каждого организма, так и вида в целом.

Неизвестные факторы восстановления ДНК

Первоначально ученые определили 384 ранее неизвестных фактора репарации.

Последующие эксперименты указали на 9 белков, которые активизируются и участвуют непосредственно при восстановлении повреждений клеточной ДНК.

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Как это работает? К примеру, в случае рака новое понимание механизмов репарации позволит вовремя заблокировать процесс восстановления. Это поможет остановить процесс размножения злокачественных клеток.

При других заболеваниях, наоборот, следует направляться на новые цели, чтобы помочь процессу восстановления.

Интересный факт! Основная репарация ДНК в организме человека происходит во сне. Недавно ученые установили, что сонливость – сигнал мозга о том, что в теле накоплено предельное количество повреждений, поэтому нужен отдых.