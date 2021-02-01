Ученые смогли пробудить сознание у двух из трех пациентов, которые почти не реагировали на раздражители в течение долгого времени.

Источник: Brain Stimulation

Ученые провели трем пациентам в состоянии минимального сознания стимулирование мозга ультразвуком – две десятиминутные сессии с промежутком в неделю.

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Состояние минимального сознания – что это?

Информация В состоянии минимального сознания из-за тяжелого повреждения головного мозга человек почти полностью перестает реагировать на окружающую среду. Оно развивается после повреждения головного мозга (травматического или при инсульте и других болезнях). Это состояние отличается от вегетативного тем, что минимальная осознанность у человека сохраняется. Например, он может следить глазами за чем-нибудь или реагировать на голос.Информация NHS

Ультразвук помогает вывести из комы

Первый пациент, 56-летний мужчина, находившийся в состоянии минимального сознания в течение 14 месяцев после инсульта. После лечения ультразвуком он стал последовательно реагировать на простые команды врачей и на имена родственников.

Он смог кивать или качать головой в ответ на вопрос. К нему вернулась способность оперировать двумя предметами сразу (например, бумагой и ручкой). Однако через несколько месяцев мужчина снова вернулся в состояние минимального сознания.

Вторая пациентка, женщина 50 лет, была в состоянии минимального сознания уже два с половиной года после остановки сердца (она была реанимирована). До лечения она не реагировала ни на какие команды, но после стимуляции стала отвечать, двигая пальцем и головой. Кроме того, она стала узнавать предметы. Это улучшение состояние длилось шесть месяцев.

Третий пациент – мужчина 58 лет, который пострадал в автомобильной аварии пять с половиной лет назад – на стимуляцию мозга ультразвуком не отреагировал. Ученые предположили, что у него было нарушено сообщение таламуса с другими частями мозга.

Авторы исследования считают, что новый метод лечения может помочь определенной группе пациентов, у которых таламус не поврежден.