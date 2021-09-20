Нашли новый тип клеток человека, который способствует возникновению псориаза и дерматита

Команда международных ученых и клинических экспертов раскрыла новый тип клеток в коже человека. Он способствует возникновению воспалительных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит и псориаз.

Авторы открытия из Сингапура, Японии и других стран считают, что результаты исследования важны для лечения этих и других хронических заболеваний кожи.

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Что известно о хронических воспалительных заболеваниях кожи

Атопический дерматит и псориаз характеризуются наличием подтипов активированных Т-клеток, которые выделяют провоспалительные цитокины в коже. Такая иммунная дерегуляция играет центральную роль в патогенезе широкого спектра воспалительных заболеваний кожи.

Новое исследование ученых

. Цитокины – это общее название молекул, с помощью которых клетки иммунной системы между собой "общаются".

В новом исследовании ученые использовали метод секвенирования отдельных РНК. Они применили его в сочетании с цитометрией отдельных клеток – это современная технология быстрого измерения характеристик клеток, их органелл и процессов, которые в них происходят.

Образцами для анализа выступили здоровые и пораженные участки человеческой кожи.

Анализ выявил значительное увеличение доли некоторых видов клеток в пораженных псориазом участках. В частности, исследователи обнаружили большое количество клеток миелоидных CD14 и DC3, которые экспрессировали IL1B and IL23A – цитокины, наиболее активные при заболевании.

Это означает, что CD14 и DC3 могут стать новыми целями терапии, в результате чего возможно возобновление методов лечения псориаза.

Обнаруженные клетки производят сигнальные молекулы, которые уже связывали с развитием псориаза. Это подтверждает нашу гипотезу о том, что новый тип клеток кожи связан с развитием псориаза, а также дает надежду на создание новых эффективных лекарств против этой болезни,

– отметили авторы.

Теперь они ожидают, что это исследование приведет к разработке нового метода лечения воспалительных кожных заболеваний.

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Таким образом, понимание факторов, модулирующих прайминг и активацию Т-клеток в здоровой и больной коже, является ключом к разработке эффективных методов лечения этих заболеваний.