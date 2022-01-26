Нашли новый универсальный способ бороться со всеми вирусами герпеса

Ученые определили новую цель, чтобы атаковать все типы герпесвирусов. Они также успешно протестировали экспериментальные соединения, которые показали значительный терапевтический эффект.

На данный момент все имеющиеся препараты не обладают высокой эффективностью против типов герпеса, а многие, кроме прочего, в больших дозировках токсичны для организма.

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Теперь ученые планируют создать один универсальный препарат, который будет лечить все 9 вирусов герпеса, в том числе цитомегаловирус.

Убить все вирусы герпеса

Ученые из университета Коннектикута стремились определить общую цель, влияние на которую убивало бы все известные сегодня типы герпеса. Первые доклинические опыты показывают, что это возможно.

Оказалось, что эффективной стратегией борьбы с герпесвирусом является атака на их ионные ферменты.

В качестве потенциальных терапевтических агентов ученые протестировали различные соединения, в частности:

ингибиторы для лечения ВИЧ;

препарат для лечения гриппа;

ряд растительных веществ, которые ранее показали эффективность против вируса простого герпеса;

также 8-гидроксинолон – соединения АК-157 и АК-166.

Наибольшую эффективность продемонстрировали АК-157 и АК-166, которые могли ингибировать сразу два ионных фермента. К примеру, они показали сильную противовирусную активность против вируса простого герпеса и цитомегаловируса.

Результаты открывают новые возможности для разработки агентов двойного действия против вирусов герпеса,

– заявили авторы.

Следующие исследования должны подтвердить потенциал АК-157 и АК-166 на моделях животных.

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Источник: Минздрав