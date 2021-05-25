Как происходило исследование

В исследовании участвовали 376 женщин с детьми, многие из которых проживали рядом с крупными автомобильными трассами с интенсивным трафиком – в таких местах, как правило, выше концентрация тонкодисперсных частиц.

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Ученые ежедневно отслеживали уровень этих частиц и анализировали состояние здоровья детей.

Грязный воздух вызывает астму

Оказалось, что более чем 18% женщин, которые дышали загрязненным воздухом во время беременности, родили детей, у которых в дошкольном возрасте диагностировали бронхиальную астму.

При этом в среднем в США этот диагноз ставят только 7% детей в той же возрастной группе.

В большинстве случаев астма началась в возрасте 3 лет, причем девочки оказались более чувствительными к действию ультратонких частиц, если они были на поздних сроках беременности матери.

Ученые отметили, что мелкие частицы, диаметр которых меньше человеческого волоса, могут проникать в легкие и попадать в кровоток, вызывая негативные последствия для здоровья как беременной женщины, так и плода. Это может повлиять на развитие легких и респираторную систему будущего ребенка.

Детская астма остается глобальной проблемой, которая, вероятно, будет увеличиваться в связи с ожидаемым воздействием загрязнения воздуха из-за последствий изменений климата,

– отметили ученые.