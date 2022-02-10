Почему открытие важно

Ученые из Университета Аризоны обнаружили область мозга и нейронные цепи, отвечающие за выражение насыщения. Открытие может помочь ученым разработать терапию для лечения расстройств пищевого поведения или контроля веса.

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В настоящее время существует 6 препаратов для контроля веса, одобренных Управлением продовольствия и медикаментов США – FDA, но они часто имеют побочные эффекты.

Если будем нацеливать лечение на часть мозга, отвечающую за чувство насыщения, мы сможем создавать методы лечения с меньшим количеством побочных эффектов.

– заметил ведущий автор исследования Хайцзян Цай.

Предварительно ученые связывали процесс насыщения центральной миндалиной мозга, которая также контролирует страх, боль и другие сильные эмоции. Но сложность нейронов в этой части мозга сделала невозможным дальнейшие исследования, соответственно, ученые не знали, куда сигнал идет дальше.

В новой работе ученые показали, что после миндалины сигнал направляется к нейронам, расположенным в области мозга, называемой парасубталамическим ядром, или PSTh. Именно она отвечает за чувство насыщения.

Как увидели это ученые

Во-первых, ученые знали, что есть гормон холецистокинина, который выделяется кишечником, чтобы дать сигнал мозгу "я сыт". Они также знали, что специфические нейроны в миндалине, называемые дельта-нейронами, опосредуют эффект насыщения, выключая другие нейроны, подавляющие центральную миндалину.

Чувство насыщения настолько важно, что ученые сомневаются, что оно опосредовано только в одной области мозга. Вероятно, в этот процесс вовлечены несколько областей мозга.

Поэтому PSTh, скорее всего, является лишь одной частью большой головоломки, контролирующей ощущение насыщения.

Ученых сейчас также интересует роль эмоций в наших пищевых привычках. Ведь некоторые люди едят во время стресса, а другие едят меньше.

В дальнейшем команда планирует определить нейронные механизмы, контролирующие пищу и контролирующие эмоции, и как они взаимодействовать друг с другом. Эти знания могут помочь разработать специальные методы лечения.