Какой фермент обнаружили ученые

Команда канадских исследователей обнаружила, что новым уязвимым местом для раковых клеток является фермент CAIX. Оказалось, что он имеет критическое значение для выживания при низком уровне кислорода и его подавление является перспективным подходом для лечения различных типов рака.

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Доклинические исследования на моделях рака груди, поджелудочной железы и мозга показали, что новое экспериментальное соединение, ингибитор SLC-0111, подавляет рост опухоли и ее метастазирование.

Суть действия терапии

Из предыдущих исследований уже было известно, что рост опухоли зависит от кровоснабжения, которое приносит им кислород и питательные вещества. Быстрое развитие опухоли провоцирует определенное состояние гипоксии для некоторых ее частей, поэтому для преодоления стресса высвобождаются ферменты, нейтрализующие сформировавшиеся кислотные условия.

Одним из ферментов является CAIX, который не только позволяет опухоли выжить, но и способен сделать ее более агрессивной,

– объясняют ученые.

Поэтому, это позволило сделать вывод, фермент CAIX блокирует гибель раковых клеток, вызванную ферроптозом.

Когда ученые говорят о ферроптозе, то речь идет прежде всего о клеточной гибели – железо накапливается, что ослабляет метаболизм опухоли и клеточные мембраны.

Перспектива открытия

Сейчас многие ученые стремятся найти перспективные лекарства, вызывающие ферроптоз.

Вероятно, SLC-0111 и является им, поэтому свойства и безопасность его уже изучаются в рамках первой фазы клинических исследований.