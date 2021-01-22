Исследователи определили, что тяжелое течение COVID-19 объясняется аутоиммунной реакцией, в ходе которой иммунные клетки атакуют сам организм.

В отличие от сверхактивного воспалительного ответа, наблюдаемого при цитокиновом шторме, аутоантитела способствуют целенаправленному долгосрочному повреждению. Об этом сообщает журнал Nature.

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Причины тяжелого течения коронавируса

Аутоантитела обнаружила еще в сентябре 2020 группа ученых из Рокфеллеровского университета более чем у 10 процентов из почти тысячи человек с тяжелой формой COVID-19. Антитела главным образом атаковали и блокировали действие молекул интерферона I типа, которые обеспечивают иммунный ответ. У людей в контрольной группе не было аутоантител.

Почему возникают аутоантитела

Исследователи считают, что некоторые люди могут быть генетически предрасположены к производству этих антител, при этом чаще это наблюдалось у мужчин, что может объяснять, почему мужчины более уязвимы к коронавирусу, чем женщины.

В настоящее время ученые обследуют 40 тысяч человек на наличие аутоантител и их связи с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Согласно еще не опубликованным данным, высокая распространенность аутоантител, направленных против иммунной системы, чаще наблюдается у инфицированных, чем у неинфицированных.

Были обнаружены аутоантитела, которые атакуют В-клетки, а также те, которые атакуют интерферон. У ряда инфицированных были аутоантитела к белкам в кровеносных сосудах, сердце и головном мозге.