Исследование нового препарата против рака

Препарат адаграсиб специально направлен на мутацию гена KRASG12C, которая является распространенной при раке желудочно-кишечного тракта. Исследование адаграсиба продемонстрировало многообещающую клиническую активность у пациентов с этим типом рака, который содержит мутации KRAS G12C, включая рак поджелудочной железы, рак желчевыводящих путей и другие виды рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

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Прогноз для пациентов, у которых рак имеет мутацию гена KRAS, особенно неутешителен, и попытки исследователей нацелить на KRAS G12C до недавнего времени терпели неудачу,

– отметили ученые.

Эффективность нового препарата

Исследование показало, что адаграсиб не только эффективно ингибирует рак с мутацией KRASG12C, но и продемонстрировал многообещающую клиническую активность у пациентов с раком желудочно-кишечного тракта. Почти половина пациентов, которые получали адаграсиб, имели признаки значительного и длительного уменьшения опухоли.

"Эти результаты были впечатляющими, потому что мы лечили заболевание, имеющее особенно плохие результаты, учитывая, что наш предыдущий опыт работы с другим подобным средством разочаровал в этой группе пациентов" – подчеркнули ученые.

Исследования адаграсиба продолжаются, если эти тенденции сохранятся, препарат может оказаться спасением для пациентов с раком поджелудочной железы, желчевыводящих путей и других видов рака желудочно-кишечного тракта.

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