Влияние некоторых фруктов на здоровье

Предыдущие исследования показали, что употребление некоторых фруктов, таких как яблоки и виноград, может способствовать здоровью кровеносных сосудов, поскольку они содержат полифенолы, которые являются антиоксидантами. Употребление таких фруктов также снижает уровень сахара в крови и уровень артериального давления.

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А в некоторых случаях доказано, что потребление полифенола уменьшает воспаление, которое является фактором сердечно-сосудистых заболеваний. В этой новой работе исследователи рассмотрели другие возможные преимущества для здоровья от употребления винограда.

Новое исследование винограда

Чтобы узнать больше о возможных положительных преимуществах для здоровья, группа привлекла к помощи 19 здоровых взрослых людей. У каждого из них была специальная диета с низким содержанием полифенолов и клетчатки в течение четырех недель. Затем, одинаковая диета, но с добавлением виноградного порошка.

Добровольцы ежедневно съедали его 46 граммов, что эквивалентно двум порциям винограда. Во время обоих этапов эксперимента исследователи собрали у добровольцев образцы кала, крови и мочи.

Виноград улучшает здоровье

Они обнаружили, что после четырех недель употребления виноградного порошка все добровольцы заметили увеличение разнообразия кишечного биома. Предыдущие исследования показали, что увеличение разнообразия биома кишечника, как правило, связано с хорошей работой иммунной системы. В частности, повысился уровень бактерий Akkermansia, которые, как известно, оказывают положительное влияние на уровень глюкозы и липидный обмен.

Исследователи также обнаружили снижение общего уровня холестерина на 6,1% и снижение уровня ЛПНП (плохой холестерин) на 5,9%. Они также обнаружили, что некоторые стероидные кислоты в желчи снизились на 40,9% – предыдущие исследования показали, что они играют роль в метаболизме холестерина.