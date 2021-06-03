Что известно о племени
Цимане живут на боливийской периферии тропических лесов Амазонки. Они ведут жизнь, которая сильно отличается от нашей. Поэтому, вероятно намного здоровее.
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Эта изолированная группа сборщиков-садоводов до сих пор живет традиционными способами ведения сельского хозяйства, охоты, сбора и рыбной ловли. Живут так, как жили их предки задолго до того, как индустриализация и урбанизация изменили большую часть мира.
Образ жизни влияет на процессы старения мозга
Исследование подтвердило, что представители цимане имеют самые здоровые сердца в мире и самый низкий уровень ишемической болезни сердца.
Новое исследование показало, что у цимане также значительно меньшая атрофия мозга по мере взросления, то есть медленнее уменьшение объема мозга, чем у людей в США и Европе. Вероятно, это снижает риск когнитивных нарушений и деменции.
Цимане позволили нам провести удивительный эксперимент с потенциально губительным влиянием современного образа жизни на наше здоровье,
– отметил нейробиолог, один из авторов исследования – Андрей Иримия.
По данным ученых такое открытие является неожиданным. Ибо до сих пор были только гипотезы о том, что лишний вес и образ жизни могут влиять на уменьшение объема мозга и способствовать церебральной атрофии.
В то же время традиционный образ жизни цимане, в частности отсутствие доступа к современному здравоохранению и медицинскому обслуживанию повышает риски развития инфекционных заболеваний.
Детали исследования
В эксперименте принимали участие 746 взрослых цимане в возрасте от 40 до 94 лет, они прошли компьютерную томографию для расчета объема мозга.
Сканирование показало, что в среднем у людей цимане более медленное сокращение объема мозга по мере взросления по сравнению с группами людей из предыдущих исследований – жителей Гамбурга (Германия), Сент-Луиса (США) и Роттердама (Нидерланды).
Атрофию мозга возможно замедлить
Исследование показывает, что атрофия мозга может быть существенно замедлена по образу жизни, связанному с очень низким риском сердечно-сосудистых заболеваний,
– резюмировали исследователи.
Поэтому индустриальный образ жизни сопровождается увеличением примерно на 70% темпов уменьшения объема мозга в зависимости от возраста, хотя исследователи отмечают, что статистические сравнения здесь включают ряд ограничений.
По словам исследователей, сидячий образ жизни и высокое потребление сахара и жиров, могут ускорять потерю мозговой ткани с возрастом и делать нас более уязвимыми для таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.