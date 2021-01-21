Ученые из Израиля открыли белок, который может замедлить и даже остановить прогрессирование неизлечимой болезни Паркинсона. Доклинические исследования демонстрируют превосходные результаты.

Ученые из Университета имени Бен-Гуриона обнаружили, что в нейронах, продуцирующих дофамин, пониженная передача сигналов белка BMP5 / 7. Они считают, что именно это явление вызывает развитие патологии, сообщает EurekAlert.

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Во время болезни Паркинсона погибают нейроны, продуцирующие дофамин. Считается, что одной из причин их гибели является белок альфа-синуклеин. Он неправильно складывается, вследствие чего образует токсичные для нейронов скопления.

Во время исследования ученые заметили, что введение BMP5 / 7 эффективно предотвращает тремора (основного симптома болезни) у мышей. Кроме этого, введение белка предотвращало гибель нейронов и снижало уровни накопления альфа-синуклеина.

Это означает, что BMP5 / 7 может замедлить и даже остановить прогрессирование болезни Паркинсона у человека,

– рассказал ведущий автор исследования Клод Бродски.

Следовательно, сейчас все усилия команды ученых из Университета имени Бен-Гуриона направлены на быстрый запуск клинических исследований.

Что стоит знать о болезни Паркинсона

Сейчас в мире от болезни Паркинсона страдает около 10 миллионов человек. Согласно прогнозам, Распространенность недуга будет лишь возрастать.