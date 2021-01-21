Нашли потенциальные лекарства против болезни Паркинсона
Ученые из Израиля открыли белок, который может замедлить и даже остановить прогрессирование неизлечимой болезни Паркинсона. Доклинические исследования демонстрируют превосходные результаты.
Ученые из Университета имени Бен-Гуриона обнаружили, что в нейронах, продуцирующих дофамин, пониженная передача сигналов белка BMP5 / 7. Они считают, что именно это явление вызывает развитие патологии, сообщает EurekAlert.
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Во время болезни Паркинсона погибают нейроны, продуцирующие дофамин. Считается, что одной из причин их гибели является белок альфа-синуклеин. Он неправильно складывается, вследствие чего образует токсичные для нейронов скопления.
Во время исследования ученые заметили, что введение BMP5 / 7 эффективно предотвращает тремора (основного симптома болезни) у мышей. Кроме этого, введение белка предотвращало гибель нейронов и снижало уровни накопления альфа-синуклеина.
Это означает, что BMP5 / 7 может замедлить и даже остановить прогрессирование болезни Паркинсона у человека,
– рассказал ведущий автор исследования Клод Бродски.
Следовательно, сейчас все усилия команды ученых из Университета имени Бен-Гуриона направлены на быстрый запуск клинических исследований.
Что стоит знать о болезни Паркинсона
- Болезнь Паркинсона развивается бессимптомно на протяжении многих лет.
- Пока ученые не знают, почему именно образуются токсичные бляшки, которые с годами приводят к нейродегенерации.
- Пока ученые придерживаются мнения, что эффективной профилактикой болезни является здоровое питание.
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