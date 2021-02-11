Экспериментальный противовирусный препарат способствует выздоровлению пациентов с COVID-19. Препарат буквально обезвреживает вирус в организме человека.

Что это за препарат

Канадские исследователи отмечают, что препарат, известный как пегинтерферон лямбда, активирует противовирусную защиту и защищает органы дыхания, что особенно важно в случае COVID-19.

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Особенность терапии в том, что препарат действует на человека, а не на вирус.

Поэтому это совершенно не зависит от штамма или последовательности вируса, мы слышали все о вариантах, которые не поддаются вакцине и моноклональным антителам,

– сказал ведущий исследователь доктор Джордан Фельд, доцент медицины Университета Торонто, Канада.

Как работает препарат

Пегинтерферон лямбда включая иммунную систему для борьбы с вирусом.

Это то, что обычно делает организм, но одна из вещей, которые делает этот вирус – это блокирует выработку интерферонов вашим телом.

Предварительные результаты терапии

Пациенты, получившие однократную инъекцию пегинтерферона лямбда, вчетверо чаще избавлялись от инфекции в течение 7 дней по сравнению с пациентами, получавшими неактивное плацебо.

Исследователи обнаружили, что уровень вируса быстро снижался у всех, кто получал пегинтерферон лямбда.

Это может помешать пациентам с высоким уровнем COVID-19 серьезно заболеть или передать его другим.

Детали исследования

30 пациентов, участвовавших в исследовании получали препарат, еще 30 пациентов получали плацебо.

Из 60 пациентов 5 попали в отделения неотложной помощи с тяжелыми респираторными симптомами. Среди них 4 получали плацебо и только 1 получал пегинтерферон лямбда.

Перспектива применения препарата

Это исследование многообещающее, но остается вопрос, будет ли это означать уменьшение тяжести симптомов COVID. Далее необходимо следить за этими пациентами, чтобы увидеть, изменилось ли течение болезни с помощью этой терапии,

– предупредила доктор Мангала Нарасимхан, директор службы интенсивной терапии больницы.

Препарат имитирует выработку интерферона в организме, который реагирует на вирусные инфекции, активируя пути уничтожения вируса.