Ключевой фактор тяжелого течения COVID-19

Международная команда исследователей пришла к выводу, что аутоантитела, действующих против элементов собственной иммунной системы, является ключевым фактором риска тяжелой формы COVID-19 и смерти от инфекции. Их работа показала, что именно аутоантитела являются причиной каждого 5 случай летального исхода.

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Как установили связь

Сначала ученые выяснили, что примерно 10% пациентов с тяжелой формой COVID-19 имеют аутоантитела, которые блокируют интерфероны I типа. Эти белковые молекулы имеют решающее значение для борьбы с вирусными инфекциями.

Затем они проанализировали их распространенность среди населения в целом.

Всего они изучили 3595 пациентов с тяжелой формой COVID-19, находящихся в отделениях интенсивной терапии.

Оказалось, что аутоантитела присутствовали в 13,6% из них. Примечательно, что их соотношение у людей до 40 лет и после 80 лет варьировалось от 9,6% до 21%.

Такое открытие объясняет, почему пожилые люди чаще и тяжелее болеют COVID-19,

– подытожили авторы.

Примерно каждый 5 случай смерти от COVID-19 был связан с наличием аутоантител.

Причина, а не следствие

Аутоантитела являются причиной, а не следствием критического состояния при COVID-19. Это предположение уже подтвердил анализ уровня аутоантител среди 35 тысяч здоровых людей разного возраста.

В перспективе тестирование пациентов на уровень аутоантител позволит вовремя определить людей из группы повышенного риска.