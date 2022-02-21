Нашли причину проблем с развитием речи у детей

Молекулы некоторых распространенных соединений – фталатов и бисфенолов – формой напоминают женские половые гормоны, в частности эстроген. Они содержатся преимущественно в пластмассовых изделиях. Поэтому их наличие в организме беременной нарушает обычное развитие плода.

И в дальнейшем это отражается на умственном развитии ребенка. Поэтому авторы новой работы поставили цель выяснить, насколько на самом деле наличие таких веществ в организме беременной женщины способно повлиять на развитие ее ребенка. Результаты выглядят довольно неприятно.

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Поэтому исследователи решили сконцентрировать внимание не на отдельных видах ксеноэстрогенов – химических соединений, молекулы которых похожи на эстроген, а на целой группе таких соединений, производимых химической промышленностью.

Они считают, что у одного человека в организме может быть меньше фталатов, но больше бисфенолов (например, когда пить не из пластиковых бутылок, а из алюминиевых), а у другого – наоборот.

В результате "сигнал" от воздействия искусственных ксеноэстрогенов на организм будет "зашумливаться". А вот если учесть в одной работе сразу все вещества с подобными свойствами, это "зашумление" уменьшится.

Что такое фталаты и бисфенолы Они очень распространены среди современных людей. Ими придают пластичность полимерным изделиям, их обнаруживают в пластиковых бутылках с водой и другими напитками (в банках тоже: изнутри их покрывают бисфенолами). Содержатся эти вещества и в трубочках, используемых в пищевой промышленности, то есть встречаются в продуктах питания. Наконец, любой контакт с пластиковым изделием может дать некоторое количество фталатов.

Влияние этих веществ на беременных и детей

Согласно работе, в крови и моче беременных женщин в Швеции обнаружили значительное количество подобных соединений. Чтобы понять, как они могут влиять на развитие мозга, авторы провели биологические эксперименты на культурах клеток человека – дифференцированных в клетки мозга.

Оказалось, наличие ксенэстрогенов нарушало регуляцию клеточных культур и приводило к сбоям в синтезе белков на основе целого ряда генов.

Другими словами, нормальный рост мозга при воздействии подобных соединений находится под большим вопросом.

Эксперименты на рыбах и лягушках показали схожую картину: гормональное регулирование их развития при большом уровне фталатов, бисфенолов и перфторированных соединений серьезно нарушалось.

Так, ученые пришли к выводу: у 54% беременных большой их уровень должен был привести к аномалиям в развитии ребенка. Например, к задержке в развитии речи в первые 30 месяцев жизни.

Ученые считают, что в современном мире негативное влияние этих соединений может быть крайне распространенным и в той или иной степени затрагивать большинство детей, родившихся в последние десятки лет.