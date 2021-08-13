Мультисистемный воспалительный синдром

Симптомы мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C) возникают через несколько недель после заражения SARS-Cov-2. Это состояние характеризуется тяжелой лихорадкой, болями в животе, покраснением глаз и кожными высыпаниями.

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В самых тяжелых случаях пациентам может потребоваться искусственная вентиляция легких и поддержание артериального давления. Только в США на сегодня зарегистрировано более 2,6 тысячи случаев MIS-C, в том числе с летальными исходами.

Новое исследование

Специалисты собрали образцы крови у 8 пациентов от 5 до 20 лет, которые были госпитализированы с симптомами MIS-C. В группу контроля были включены образцы 7 детей с хроническими заболеваниями и подтвержденным COVID-19 и 4 здоровых.

Затем ученые выделили РНК из образцов крови и сконструировали генные сети, которые берут участие в механизме в MIS-C. У всех детей с мультисистемным воспалительным синдромом были выявлены серьезные сбои в иммунной системе.

Сбои в иммунной системе

Исследователи обнаружили подавление двух типов иммунных клеток: естественных киллеров (NK) и Т-клеток CD8 +. Ученые отметили, что когда CD8 + подвергаются агрессивному воздействию патогенов, они истощаются, а иммунный ответ ослабевает. Увеличение количества NK-клеток также связано с истощением CD8 + Т-клеток.

Наше исследование показало, что истощение Т-клеток у пациентов с MIS-C является одним из потенциальных факторов этого заболевания. Увеличение как NK-клеток, так и циркулирующих CD8 + Т-клеток вероятно может улучшить симптомы этого воспалительного заболевания,

– отметили ученые.

Недавнее исследование показало, что только четверть детей (24,7%), которых госпитализировали через MIS-C, перенесли коронавирус с легкими симптомами, все остальные – бессимптомно.