Как происходило исследование
Специалисты провели пилотное исследование, в ходе которого взяли образцы крови у десятков пациентов, перенесших COVID-19, а для сравнения использовали образцы крови людей, которые не были инфицированы.
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Ученые обнаружили в крови пациентов с долгосрочными симптомами COVID-19 так называемые аутоантитела. В норме антитела к перенесенной инфекции производятся для защиты организма от повторного вторжения патогена, однако иногда иммунная система дает сбой и начинает производить "ложные" антитела, которые начинают атаковать здоровые клетки как чужеродные.
Аутоиммунные реакции
Обычно они образуются при аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, системная красная волчанка и другие. Новое исследование показало, что подобный эффект в некоторых случаях может вызвать COVID-19.
Авторы исследования предположили, что коронавирус способен запускать аутоиммунные процессы. Вероятно также, что у некоторых пациентов вирус может сохраняться в организме длительное время, вызывая различные нарушения иммунной системы.
Ученые отметили, что это открытие нельзя пока считать прорывом в науке, поскольку эти результаты необходимо проверить в более масштабных исследованиях с участием различных групп пациентов. Однако полученные данные приблизили научное общество к возможному созданию клинического теста, который позволит диагностировать постковидный синдром.
Что известно о постковидном синдроме
Источник: BHF
- Постковидный синдром официально зарегистрирован в международной классификации болезней (МКБ-10).
- Он также известен как "Long COVID".
- Синдром возникает у 10-20% пациентов в виде сохранения некоторых признаков острого периода коронавирусной инфекции и присоединения новых симптомов в то время, когда вирус в организме не обнаруживается.
- Проявления могут сопровождать человека больше 12 недель, а в некоторых случаях – около года.