Нашли причины постковидного синдрома

Почему некоторые люди выздоравливают от COVID-19 без последствий, а другие месяцами мучаются от хронической усталости, одышки, бессонницы и депрессии? Что вызывает мучительный постковидный синдром, от которого страдают миллионы пациентов во всем мире? Ученые Имперского колледжа Лондона дали ответы на эти вопросы.

Как происходило исследование

Специалисты провели пилотное исследование, в ходе которого взяли образцы крови у десятков пациентов, перенесших COVID-19, а для сравнения использовали образцы крови людей, которые не были инфицированы.

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Ученые обнаружили в крови пациентов с долгосрочными симптомами COVID-19 так называемые аутоантитела. В норме антитела к перенесенной инфекции производятся для защиты организма от повторного вторжения патогена, однако иногда иммунная система дает сбой и начинает производить "ложные" антитела, которые начинают атаковать здоровые клетки как чужеродные.

Аутоиммунные реакции

Обычно они образуются при аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, системная красная волчанка и другие. Новое исследование показало, что подобный эффект в некоторых случаях может вызвать COVID-19.

Авторы исследования предположили, что коронавирус способен запускать аутоиммунные процессы. Вероятно также, что у некоторых пациентов вирус может сохраняться в организме длительное время, вызывая различные нарушения иммунной системы.

Ученые отметили, что это открытие нельзя пока считать прорывом в науке, поскольку эти результаты необходимо проверить в более масштабных исследованиях с участием различных групп пациентов. Однако полученные данные приблизили научное общество к возможному созданию клинического теста, который позволит диагностировать постковидный синдром.

Что известно о постковидном синдроме

Источник: BHF