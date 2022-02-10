Австралийские ученые пришли к выводу, что селен – химический элемент, содержащийся во многих продуктах, – может помочь человеку восстановиться после инсульта и улучшить память в пожилом возрасте. Этот минерал содержится в зерновых, мясе, овощах, фруктах и ​​орехах, особенно в бразильском.

Читайте также: Беременность после 30: какие существуют риски и как подготовиться к зачатию и родам

Восстановление функций мозга

Ученые уточнили, что за последние 20 лет они знали, что упражнения могут создавать новые нейроны в мозге, но не понимали точно, как это происходит. Они стремились определить системные механизмы, посредством которых упражнения регулируют нейрогенез у взрослых.

Исследования влияния физических упражнений на мозг показали, что при активной работе мышц повышается уровень белка селенопротеина (SEPP1), ключевого для транспортировки селена в крови. Ученые решили выяснить, могут ли пищевые добавки с селеном воспроизвести эффекты физических упражнений. Их модели показали, что добавка селена может увеличить генерацию нейронов и улучшить когнитивные функции у пожилых мышей.

Селен улучшает работу мозга

Дело в том, что мыши, как и люди, с годами серьезно снижают уровни генерации новых нейронов. И когда мышам давали добавки селена, выработка нейронов увеличивалась, а когнитивные способности улучшались. Ученые также проверили, как повлияет селен на когнитивные способности после инсульта. Проверка была тоже на мышах.

Мыши после инсульта не могли выполнять типовые задания, но когда ученые давали им добавки селена, то память и способности к обучению восстанавливались.

Важно! Человек, который правильно питается, ест много фруктов, овощей, мяса и орехов имеет достаточный уровень селена. И БАДы ему не нужны.

Ученые уверены, что эти результаты открывают новый терапевтический путь для коррекции когнитивных функций у людей, которым по возрасту или болезни недоступен спорт. Но эксперты предупреждают, что добавки с селеном не следует рассматривать как полную альтернативу физическим упражнениям.