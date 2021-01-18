Известно, что физические упражнения значительно снижают риск болезней сердца, и чем больше внимания вы уделяете спорту, тем лучше ваше здоровье. Но если у вас уже есть проблемы с давлением, вам стоит уделить больше внимания растяжке, которая уменьшает жесткость артерий.

Долгое время ходьба считалась лучшей физической активностью для гипертоников. Канадские ученые решили сравнить эффективность пеших прогулок и растяжки в снижении артериального давления, пишет журнал Human kinetics.

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Как происходило исследование

В этом исследовании приняли участие 40 мужчин и женщин старшего возраста с диагностированной гипертонией или артериальной гипертензией. В течение двух месяцев одна группа добровольцев выполняла упражнения на растяжку всего тела в течение 30 минут пять дней в неделю, другая столько же времени уделяла пешим прогулкам.

Во время исследования ученые постоянно измеряли артериальное давление всех участников с помощью специального портативного монитора.

Влияние растяжки и ходьбы на давление людей

По окончании эксперимента выяснилось, что в группе растяжки удалось добиться более заметных результатов в нормализации давления.

Но у тех, кто два месяца подряд регулярно ходил пешком, были выявлены другие преимущества: все добровольцы из этой группы смогли похудеть. Авторы исследования считают, что гипертоникам стоит совмещать пешие прогулки с растяжкой. Во время таких занятий растягиваются не только мышцы, но и кровеносные сосуды, которые в том числе питают артерии.

Уменьшая жесткость артерий, вы уменьшаете сопротивление кровотоку, считают ученые. И хотя участники исследования занимались растяжкой в течение 30 минут, авторы исследования уверены, что можно добиться значительных результатов, выполняя упражнения за более короткое время. Важно уделять внимание большим группам мышц на ногах, таким как четырехглавая мышца бедра и подколенные сухожилия.