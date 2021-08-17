Как происходило исследование

Ученые из США проанализировали данные и провели опрос около 2,2 тысячи американцев от 45 лет, не страдающих деменцией и не имевших инсульта. Сначала добровольцев попросили ответить есть ли у них возможность получить моральную поддержку разного характера.

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Например, участников спрашивали, могут ли они рассчитывать на то, что их выслушают, если нужно поговорить о своих проблемах, есть ли среди них люди, которые демонстрируют свою любовь и оказывают эмоциональную поддержку. Участников также спросили, достаточно ли у них социальных контактов с теми, к кому они чувствуют близость.

После этого ученые провели тесты на определение симптомов депрессии. Через девять месяцев на втором этапе все участники прошли магнитно-резонансную томографию головного мозга и нейропсихологическое тестирование для оценки когнитивных способностей.

Как доверительные отношения влияют на ум

Ученые обнаружили, что у людей, у которых не было поддержки, когнитивный возраст был на 4 года старше в сравнении в сравнении с участниками, которые получали ее достаточно.

старше в сравнении в сравнении с участниками, которые получали ее достаточно. У тех, кого всегда могут выслушать и поддержать, возрастное уменьшение объема мозга было связано с 3 – 4 месяцами когнитивного старения.

По словам авторов исследования, возможность выговориться и получить поддержку способствует укреплению отделов мозга, которые поддерживают когнитивные функции, и помогает минимизировать возрастные проблемы со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистые заболевания.

Однако это полезное воздействие прослеживается только в более молодом возрасте. У добровольцев старше 65 лет взаимосвязи эмоциональной поддержки и качества когнитивных функций не выявили.

Проблема ухудшения когнитивных способностей у пожилых людей стала еще более острой в период пандемии, потому что эти люди в группе риска и социальное дистанцирование для них самое важное. Также последнее исследование подтвердило, что коронавирус может вызвать болезнь Альцгеймера.