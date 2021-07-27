Постковидный синдром

COVID-19 может сопровождаться массой симптомов со стороны нервной системы, включая головную боль, головокружение, онемение конечностей и невропатические боли, потерю обоняния и вкуса. После завершения острого периода инфекции неврологические симптомы выявляют примерно у 10% пациентов.

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Ранее было известно, что коронавирус потенциально может непосредственно повреждать нервные волокна. В новом исследовании ученые решили проверить, можно ли связать повреждение мелких нервных волокон в оболочке глаза с постковидным синдромом.

Новое исследование

В исследовании участвовали 40 человек, перенесших COVID-19 1 – 6 месяцев назад. Они заполнили анкеты для определения, есть ли у них длительный ковид.

Неврологические симптомы, присутствующие через 4 – 12 недель после болезни, были обнаружены у 22 из 40 человек;

С 13 по 29 неделю – в 13 из 29.

Ученые провели всем участникам корнеальную конфокальную микроскопию. Это неинвазивное исследование роговицы, передней части фиброзной (прозрачной) оболочки глаза. Обычно этот метод применяют для диагностики повреждения нервов при диабетической нейропатии, рассеянном склерозе, фибромиалгии. Результаты обследования сравнили с данными, полученными у 30 здоровых людей.

Повреждение мелких нервов

У пациентов с неврологическими симптомами через четыре недели и более после острого COVID-19 повреждение мелких нервов роговицы были гораздо более существенными, чем у людей из контрольной группы. Также у них было гораздо больше дендритных клеток (клеток иммунной системы в нервной ткани).

У пациентов с длительным ковидом, но без неврологических симптомов, показатели повреждения нервных волокон были на том же уровне, что и у людей, которые не болели коронавирусной инфекцией. Однако количество дендритных клеток у них было увеличено.

Чем тяжелее протекал длительный ковид у пациентов, тем более отчетливые повреждения нервов роговицы были у пациентов.