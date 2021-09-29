В ходе ежегодного собрания Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) ученые сообщили, что каждый десятый человек с диабетом 2 типа в Великобритании имеет нормальный вес, и обычно врачи рекомендуют им не снижать ее. В своей научной работе специалисты оценили, может ли уменьшение массы тела улучшить показатели у этой группы пациентов.

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Новое исследование диабета

В исследовании принимали участие 12 мужчин и женщин с диабетом 2 типа, у которых не было проблем с весом – средний ИМТ составил 24,5. В течение нескольких недель добровольцы сидели на строгой диете, питаясь низкокалорийными супами и коктейлями и потребляли не более 800 калорий в день.

Снижение веса помогает избавиться от диабета типа 2

После трех циклов программы участники потеряли 10 – 15% своего веса, в среднем – 8,2 кг. У них значительно уменьшился общий объем жира в организме и в частности в печени и поджелудочной железе. Ученые также отметили снижение уровня триглицеридов – один из важных маркеров риска сердечно-сосудистых заболеваний, – до контрольных значений.

Более того у 8 из 12 участников (67%) диабет перешел в ремиссию, то есть уровень сахара в крови нормализовался без лекарственных средств. Авторы исследования сообщили, что эти результаты согласуются с выводами предыдущих научных работ.

Ранее ученые из США пришли к выводу, что употребление красного мяса повышает риск диабета у женщин. Исследование длилось 8 лет.