Нашли простой способ избежать тревожных расстройств

Ученые впервые обнаружили, что различные уровни физической активности для профилактики тревожности в разной степени полезны мужчинам и женщинам. Однако их высокая эффективность снова подтверждена.

Новое исследование физической активности

От тревожных расстройств страдает около 10% населения планеты, женщины – вдвое чаще мужчин. Ученые рассматривают физическую активность как инструмент в профилактике и облегчении симптомов тревожного расстройства.

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В новом исследовании ученые наблюдали за 385 тысячами человек в течение 21 года. Они проверили, связан ли риск развития тревожности с участием людей в национальном лыжном забеге на длинную дистанцию. В анализ включили данные лыжников-любителей, которые участвовали в забеге с 1989 по 2010 год, и людей, которые не участвовали в забегах.

Физическая активность уменьшает риск тревожных расстройств

Ученые обнаружили, что у физически активных людей риск развития тревожного расстройства в течение 21 года был на 60% ниже, чем у обычного жителя Швеции. Эти результаты были справедливы как для мужчин, так и для женщин.

Однако ученые обнаружили некоторую разницу между эффектом активного образа жизни на мужчин и женщин. У мужчин риск тревожности снижался одинаково, независимо от их спортивных результатов. У женщин из группы с лучшими показателями в лыжной гонке риск тревожности был почти в два раза выше, чем в группе с более низкими результатами.

Авторы исследования считают, что новое исследование подчеркивает эффективность физической активности в профилактике тревожности. На сегодня это одно из крупнейших исследований в этой теме. Кроме того, ранее в научные работы включали мало женщин.

Недавно ученые обнаружили, что регулярные упражнения в первом триместре беременности снижают риск гестационного диабета, но физическая активность будущей матери имеет и другие важные преимущества. Если женщина много двигается, она в буквальном смысле помогает своему ребенку дышать.