По оценкам ВОЗ, 186 миллионов человек живут с бесплодием. Низкая подвижность сперматозоидов, их неспособность эффективно перемещаться половыми путями женщины – частая причина низкой мужской фертильности.

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Австралийские ученые из Университета Монаша выяснили, что высокочастотный ультразвук может повысить подвижность сперматозоидов, тем самым увеличивая шансы на зачатие.

Ультразвук влияет на подвижность сперматозоидов

Исследователи выяснили, что сперматозоиды, на которых воздействовали с помощью высокочастотного ультразвука, на 30% быстрее будут перемещаться фаллопиевой трубой в теле женщины. Также после 20-секундного воздействия ультразвука на те же 30% увеличилось количество подвижных сперматозоидов.

Важность нового открытия

Это удивительное открытие и вот почему – ныне единственным альтернативным способом коррекции подобных мужских проблем было инвазивное лечение, связанное с проникновением в организм, с использованием пентоксифиллина. Такая процедура сама по себе имеет риски, кроме того, клетки, обработанные этим химическим веществом, быстро погибают.

Лечение ультразвуком может помочь парам зачать ребенка – либо путем увеличения фертильности благодаря естественной репродукции, либо путем отказа от инвазивных вмешательств в случае вспомогательной репродукции.

Ученые утверждают, что ультразвуковой метод предлагает не только неинвазивность, а значит – безопасность, а и экономию времени для пациентов. Подвижность сперматозоидов можно значительно увеличить за 5 – 50 секунд высокочастотным ультразвуком.