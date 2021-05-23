Команда ученых из Университета Пенсильвании нашла безболезненный способ лечения кариеса. Но прежде чем рассказать о новом методе терапии, необходимо объяснить, как возникает кариес.

К теме Как спасти выбивший зуб: неожиданные рекомендации, о которых большинство не знает

Как образуется кариес

На зубах образуется пленка из бляшек, на которой радушно размножаются бактерии Streptococcus mutans и грибки Candida albicans, которые соединяются молекулами полисахарида Манна.

Если же во рту присутствует сахар, то ферменты гликозилтрансферазы вырабатывают клейкие полимеры глюканы. Поэтому даже при регулярной чистке зубов бляшки очень трудно удаляются.

Нынешние лекарства, которые нацелены на уничтожение бактерии S. mutans, обычно не влияют на уже сформированные бляшки. Тем более они вредят полезным бактериям и тканям ротовой полости.

Зато ученым из Университета Пенсильвании удалось создать препарат, который ослабляет зубные бляшки, которые образуются из остатков пищи и служат питательной средой для бактерий.

Результаты исследования:

Во время лабораторных тестов ученые протестировали комбинацию из 3 ферментов, которые влияют на зубные бляшки в присутствии слюны.

Через 5 минут толщина биопленки значительно снизилась, равно как и связь между бактериями и грибками. Из-за этого ее стало значительно легче удалять обычными методами, к примеру, зубной щеткой.

Кроме этого, ферменты повысили кислотность слюны вокруг бляшек. Это сделало зубы более устойчивыми к повреждению эмали.

И не менее важное достижение – поскольку полученное вещество не атакует ни грибок, ни бактерии, они не развивают устойчивость к этому методу лечения.

Теперь ученые думают, как можно сократить срок действия лечения с 5 до 2 минут. Таким образом разработчики надеются создать средство для полоскания рта, которое дети могли бы использовать ежедневно.