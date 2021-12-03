Новое исследование сна

В исследовании группы ученых из Швеции и США участвовали 953 здоровых добровольцев. Чтобы оценить, как режим и качество сна влияют на колебания сахара в крови, участники в течение двух недель носили трекеры сна и портативные устройства, которые контролировали уровень глюкозы каждое утро после завтрака.

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Качественный сон нормализует уровень сахара в крови

Результаты показали, что время засыпания значительно влияет на уровень сахара – чем позже человек ложится, тем выше вероятность развития субоптимального гликемического контроля (высокого уровня сахара). В то же время более раннее засыпание связано со здоровым уровнем колебания глюкозы.

Добровольцы, которые не страдали бессонницей и нормально спали всю ночь, также имели нормальный уровень сахара. Ученые обнаружили интересный феномен: если у человека был качественный сон, уровень глюкозы в его крови был ниже по сравнению с другими днями, когда он спал хуже. Это свидетельствует, что нормализация сна дает мгновенный эффект улучшения качества гликемического контроля.

Мы предполагаем, что продолжительность и качество сна являются важными изменяемыми характеристиками образа жизни для улучшения метаболизма глюкозы у здоровых взрослых. Результаты этого исследования могут быть основой для стратегии образа жизни, в котором уделяется особое внимание распорядку дня и обеспечения качественного непрерывного сна,

– отметили авторы исследования.

Недавно ученые разработали новую терапию против диабета. Растительный препарат должен эффективно контролировать уровень сахара в крови и одновременно сократить количество побочных эффектов, которые обычно наблюдаются на фоне лечения сахарного диабета второго типа.