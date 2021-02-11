Изменения артериального тика в течение суток вредны для здоровья. Мужчины, у которых давление ночью выше, чем днем, подвержены риску развития деменции.

Неправильные изменения давления в течение суток

Артериальная гипертония – один из факторов риска развития деменции. Деменцией называют разные болезни, при которых снижаются когнитивные способности.

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Уровень артериального давления у здорового человека не постоянен, он часто меняется. В норме его саміе низкие показатели фиксируются ночью. Однако у некоторых людей суточные изменения давления "извращены": ночью давление выше, чем днем.

Ночь – критический период для здоровья головного мозга. Например, раньше в исследованиях показали, что ночью из мозга выводятся продукты обмена веществ. Изменения давления могут влиять на процесс такой очистки,

– объясняют ученые.

Повышенное ночное давление и деменция

Ученые выдвинули гипотезу, что неправильные суточные паттерны артериального давления могут увеличивать риск деменции. Чтобы проверить это, они проанализировали информацию о 1000 пожилых мужчин, жителей Швеции, за которыми наблюдали в течение 24 лет. На момент начала исследования его участникам было около 70 лет.

Оказалось, что у мужчин, у которых артериальное давление ночью выше, чем днем, риск развития деменции был в 1,64 раза выше, чем у людей с нормальным суточным давлением. Среди других форм деменции, у участников с "извращенным" паттерном давления, была выше вероятность развития болезни Альцгеймера.

Будущие исследования

Авторы отмечают, что в их исследовании принимали участие только пожилые мужчины. Чтобы узнать, справедливы эти выводы для женщин, нужно провести отдельную научную работу. Еще один вопрос, на который авторы исследования хотят получить ответ, – поможет ли ночной прием лекарств от давления в предотвращении болезней Альцгеймера.