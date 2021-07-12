Авторы нового исследования ставили целью разработать долгосрочную стратегию реабилитации пациентов с болезнью Паркинсона. В качестве метода реабилитации ученые выбрали танцы.
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Как происходило исследование
Такой выбор был обусловлен тем, что они оказывают разностороннее действие на организм: танцы стимулируют зрение, слух, тактильные и кинетические ощущения, способствуют улучшению равновесия. Кроме того, они помогают людям общаться, могут облегчать депрессию и тревожность.
В исследовании приняли участие 16 человек с болезнью Паркинсона с легким или средним течением. Их средний возраст был 69 лет. Более трех лет они регулярно занимались танцами один раз в неделю по 1,25 часа. В группу сравнения ученые включили 16 человек того же возраста с аналогичным течением болезни, которые принимали участие в другом исследовании болезни Паркинсона. Танцами они не занимались.
Танцевальные занятия проходили в сопровождении живой музыки. Они начинались с разогрева, продолжались работой с балетным станком и завершались танцевальными движениями в зале. Все участники работали над хореографией, ученые регулярно вели видеозапись занятий. В конце исследования ученые провели детальный опрос участников, обследовали их, проанализировали движения на видео.
Влияние танцев на болезнь Паркинсона
Танцы одновременно стимулируют ваши слуховые, тактильные, визуальные и кинетические ощущения. К этому добавляется интерактивный социальный аспект. У регулярных упражнений таких особенностей нет,
– отметили ученые.
- За время исследования у людей, которые регулярно танцевали, не произошло ухудшения моторных (двигательных) нарушений.
- Показатели, характеризующие речь, равновесие, тремор и скованность остались такими же, как и в начале наблюдения.
- Помимо положительного действия двигательные функции, танцы были связаны с замедлением ухудшения когнитивного здоровья, депрессии и тревожности.
- У участников из контрольной группы ухудшение состояния происходило значительно быстрее.