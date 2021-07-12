Нашли простой способ остановить прогрессирование болезни Паркинсона

Новое исследование свидетельствует о том, что танцы могут помочь задержать прогрессирование болезни Паркинсона у пациентов с ее легкой или средней формой.

Авторы нового исследования ставили целью разработать долгосрочную стратегию реабилитации пациентов с болезнью Паркинсона. В качестве метода реабилитации ученые выбрали танцы.

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Как происходило исследование

Такой выбор был обусловлен тем, что они оказывают разностороннее действие на организм: танцы стимулируют зрение, слух, тактильные и кинетические ощущения, способствуют улучшению равновесия. Кроме того, они помогают людям общаться, могут облегчать депрессию и тревожность.

В исследовании приняли участие 16 человек с болезнью Паркинсона с легким или средним течением. Их средний возраст был 69 лет. Более трех лет они регулярно занимались танцами один раз в неделю по 1,25 часа. В группу сравнения ученые включили 16 человек того же возраста с аналогичным течением болезни, которые принимали участие в другом исследовании болезни Паркинсона. Танцами они не занимались.

Танцевальные занятия проходили в сопровождении живой музыки. Они начинались с разогрева, продолжались работой с балетным станком и завершались танцевальными движениями в зале. Все участники работали над хореографией, ученые регулярно вели видеозапись занятий. В конце исследования ученые провели детальный опрос участников, обследовали их, проанализировали движения на видео.

Влияние танцев на болезнь Паркинсона

Танцы одновременно стимулируют ваши слуховые, тактильные, визуальные и кинетические ощущения. К этому добавляется интерактивный социальный аспект. У регулярных упражнений таких особенностей нет,

– отметили ученые.