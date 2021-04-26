Как происходило исследование

Ученые собрали и проанализировали все доступные исследования по семи крупнейшим базам данных, касающимся влияния физической активности на эффективность вакцинации и вероятность заболеть и умереть от инфекционных заболеваний, в том числе от пневмонии – наиболее частой причины смерти при COVID-19.

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В шести исследованиях с участием более полумиллиона участников мы нашли последовательные и убедительные доказательства того, что соблюдение рекомендаций по физической активности – 30 минут пять дней в неделю снижает риск заболевания и смерти от инфекционных заболеваний на 37%,

– отметили ученые.

Они отметили, что эти выводы дополняют результаты недавнего американского исследования, в котором также подтверждается прямая связь физической активности со снижением вероятности заражения SARS-Cov-2.

Регулярная физическая активность улучшает иммунитет

Ученые также обнаружили надежные доказательства того, что регулярная физическая активность укрепляет иммунную систему человека. В 35 независимых рандомизированных исследованиях регулярная физическая активность приводила к повышению уровня антител иммуноглобулина IgA. Эти антитела покрывают слизистую оболочку легких и других органов, уязвимых для вирусов и бактерий. Регулярная физическая активность также увеличивает количество Т-клеток, которые "предупреждают" иммунную систему о вторжении патогенов и регулируют ее реакцию.

Наконец, в изученных нами исследованиях вакцины оказались более эффективными, если их делают после программы физической активности. У человека, который занимается физическими упражнениями, на 50% больше шансов иметь большее количество антител после вакцинации по сравнению с менее активными людьми,

– подчеркнули авторы исследования.

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