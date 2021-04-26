Как происходило исследование
Ученые собрали и проанализировали все доступные исследования по семи крупнейшим базам данных, касающимся влияния физической активности на эффективность вакцинации и вероятность заболеть и умереть от инфекционных заболеваний, в том числе от пневмонии – наиболее частой причины смерти при COVID-19.
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В шести исследованиях с участием более полумиллиона участников мы нашли последовательные и убедительные доказательства того, что соблюдение рекомендаций по физической активности – 30 минут пять дней в неделю снижает риск заболевания и смерти от инфекционных заболеваний на 37%,
– отметили ученые.
Они отметили, что эти выводы дополняют результаты недавнего американского исследования, в котором также подтверждается прямая связь физической активности со снижением вероятности заражения SARS-Cov-2.
Регулярная физическая активность улучшает иммунитет
Ученые также обнаружили надежные доказательства того, что регулярная физическая активность укрепляет иммунную систему человека. В 35 независимых рандомизированных исследованиях регулярная физическая активность приводила к повышению уровня антител иммуноглобулина IgA. Эти антитела покрывают слизистую оболочку легких и других органов, уязвимых для вирусов и бактерий. Регулярная физическая активность также увеличивает количество Т-клеток, которые "предупреждают" иммунную систему о вторжении патогенов и регулируют ее реакцию.
Наконец, в изученных нами исследованиях вакцины оказались более эффективными, если их делают после программы физической активности. У человека, который занимается физическими упражнениями, на 50% больше шансов иметь большее количество антител после вакцинации по сравнению с менее активными людьми,
– подчеркнули авторы исследования.
Почему это важно
- Ученые напомнили, что активные люди имеют меньший риск диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний – как известно, это серьезные факторы осложнения при COVID-19 и других инфекционных заболеваниях.
- Кроме того, упражнения снимают стресс и хроническое воспаление, в то время, как большинство летальных исходов от пневмонии связаны с неконтролируемой воспалительной реакцией.