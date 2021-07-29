Нашли простой способ продлить жизнь пациентов с раком легких

Рак легких – ведущая причина онкологической смертности в мире, на его счету более 11% смертей от злокачественных опухолей. Ученые предложили простой способ продления жизни таких пациентов.

Улучшение выживаемости при раке легких – сложная задача. Одним из методов, которые дает надежды – скрининг болезни с помощью компьютерной томографии с низкой лучевой нагрузкой. Но даже при ранней диагностике смертность велика.

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Новое исследование рака легких

В новом исследовании ученые проверили, помогает ли отказ от курения продлить жизнь пациентов, у которых уже диагностирован рак легких, и замедлить прогрессирование болезни.

В исследовании участвовали 517 пациентов с диагнозом не мелкоклеточного рака легких. Это самый распространенный тип этой опухоли. Пациентов наблюдали около семи лет. Из них за это время от причин, связанных с раком умерли 53%, болезнь прогрессировала у 33,7%.

Отказ от курения продлевает жизнь онкопацентам

По сравнению с теми, кто продолжал курить, у тех, кто бросил средняя продолжительность выживания была на 21,6 месяца длиннее (6,6 года против 4,8 года).

У бывших курильщиков были выше шансы прожить пять лет, у них был длительный период жизни без прогрессирования болезни. Такие эффекты наблюдались, независимо от стадии рака и интенсивности курения.

Авторы пишут, что не менее 50% пациентов с диагнозом не мелкоклеточного рака легкого продолжают курить после озвучивания диагноза. Поэтому борьба с курением может дать возможность продлить жизнь этих людей.