Ученые из университета Висконсина в Мэдисоне обнародовали результаты доклинических исследований на моделях мышей. Поскольку исследование проводилось на грызунах, его результаты нельзя точно перенести на людей.
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Но предыдущие исследования показывают, что это имеет смысл. К примеру, недавно исследователи из университета Иллинойса в Чикаго обнаружили, что интервальное голодание хорошо влияет на уровень артериального давления и инсулинорезистентность, улучшает микробиоту, а в некоторых случаях даже снижает повышенные показатели холестерина и триглицеридов.
Но вернемся к исследованию на мышах – ученые разделили грызунов на 2 группы, сократив объем потребляемых калорий на 30%.
Первая группа питалась лишь раз в день, что обеспечивало примерно 21-часовое голодание, а вторая имела доступ к пище в течение всего дня.
Результаты исследования:
- Мыши, которые питались 1 раз в день, жили примерно на полгода больше тех грызунов, которые питались низкокалорийной пищей в течение всего дня.
- Обычно средняя продолжительность жизни мышей составляет около двух лет, но грызуны из первой группы прожили на 25% дольше без каких-либо вмешательств в их организм.
Затем ученые добавили новую группу мышей, которые питались без сокращения калорий, но только в течение трех часов в сутки.
Продолжительность их жизни не оценивалась, но другие преимущества для здоровья были аналогичны результатам мышей из группы, которая придерживалась интервального голодания. У них улучшился контроль уровня глюкозы в крови и состояние организма в преклонном возрасте.