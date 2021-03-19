Ученые исследовали риск инсульта у людей, живущих в районах с разной степенью озеленения.

Как происходило исследование

Авторы исследования изучили данные почти 250 тысяч пожилых жителей США, которые пользуются услугами системы медицинского страхования. Информацию о здоровье этих людей ученые сравнили со спутниковыми данными о том, насколько зеленые районы, в которых те живут. В учет брались как деревья, так и трава.

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В своих расчетах авторы учитывали и другие факторы риска, из-за которых может развиваться инсульт: пол, возраст, уровень дохода, сахарный диабет, гипертония и другие.

Влияние зеленых зон на риск инсульта

Оказалось, что по сравнению с людьми, которые живут в менее зеленых районах, у жителей самых зеленых районов:

риск ишемического инсульта на 26% ниже;

риск транзиторной ишемической атаки (ее иногда называют микроинсультом) на 20% ниже.

Это исследование не выявило связи между риском геморрагического инсульта (кровоизлияния в мозг) и тем, насколько зеленый район обитания человека.

Ранее на примере этих же участников показали, что проживание в зеленом районе снижает риск развития инфаркта миокарда.

Почему жизнь в зеленых зонах уменьшает риск сердечных болезней

Ученые считают, что для большинства людей естественно пользоваться зелеными зонами и пешеходными дорожками. Там всегда можно увидеть множество людей, которые гуляют или бегают. Жителей зеленых районов проще убедить вести здоровый образ жизни.

Озеленение помогло бы снизить риск инсульта сразу у большого количества людей. По мнению авторов исследования, городам нужно увеличивать количество зеленых зон и стимулировать людей чаще проводить там время.