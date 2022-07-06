К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института в Швеции и Университет Осло в Норвегии. Они уточнили, что риск пищевой аллергии можно уменьшить, если детям с трехмесячного возраста регулярно давать небольшие порции пищи, содержащей арахис, молоко и яйца.

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Снижение риска пищевой аллергии

Пищевая аллергия, которая может вызвать любые аллергические реакции от легких до острых, опасных для жизни, поражает 2-5% всех детей. Некоторые исследования показали, что раннее введение в пищу аллергенных продуктов, таких как арахис и яйцо может снизить риск пищевой аллергии у чувствительных детей. Однако доказательств того, что это может быть эффективным у детей в целом, недостаточно.

Результаты нового исследования показывают, что у детей, которым с раннего возраста добавляли в пищу эти продукты, риск развития аллергической реакции в возрасте до трех лет составил 1,1% по сравнению с 2,6% у детей из контрольной группы.

Наиболее существенно снизился риск аллергии на арахис, составлявший 0,7% в группе вмешательства по сравнению с 2% в контрольной группе.

Раннее введение в пищу явно снизило риск аллергии на арахис, аллергии, которая длится всю жизнь и может вызвать серьезные реакции и тревогу, часто влияющую на качество жизни.

– отметили ученые.

Как происходило исследование

Исследование включало 2397 детей из Норвегии и Швеции, случайно распределенных в одну из четырех групп лечения:

первая группа получала пищу в виде регулярных небольших порций арахисового масла, молока, пшеницы или вареного яйца из трехмесячного возраста;

вторая группа получала то же самое плюс увлажняющие средства для кожи;

треть получала только средства для смягчения кожи;

четвёртый не имел никакого влияния.

Всех родителей призвали придерживаться национальных инструкций по питанию детей.