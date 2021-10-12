Медитация, которая тысячелетиями была частью духовной практики в восточных религиях, многократно подтвердила свою пользу для душевного и физического здоровья.

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Исследование пользы медитации

Чтобы получить более точные данные, ученые решили исследовать уровень кортизола в волосах людей, которые регулярно медитируют. Обычно уровень гормона стресса измеряют в образцах крови, однако этот метод оценки может давать противоречивые результаты, поскольку концентрация кортизола может меняться в течение дня.

Почему выбрали волосы для анализа

Волосы в во время роста сохраняют в себе следы образа жизни человека, включая молекулы множества гормонов. В среднем человеческий волос растет ежемесячно на один сантиметр, что позволяет достаточно точно оценивать уровень кортизола в разные промежутки времени.

В исследовании участвовали три группы по 80 человек, которые в течение 9 месяцев 6 раз в неделю по 30 минут практиковали медитацию под наблюдением специалистов. В ходе занятий добровольцев обучали технике, направленной на улучшение концентрации, практику осознанного поведения и отстранение от своих мыслей. Чтобы сравнить эффективность различных техник, для всех трех групп были составлены различные программы занятий.

Медитация уменьшает уровень стресса

Спустя 6 месяцев ученые оценили уровень кортизола в волосах всех участников. В среднем уровень гормона снизился на 25%, при этом в первый месяц наблюдалось лишь небольшое улучшение, эффект усиливался со временем. Примечательно, что эти показатели были сопоставимы во всех трех группах участников, то есть не зависели от конкретных техник медитации.

Еще через месяц исследователи снова собрали образцы волос добровольцев. Оказалось, что концентрация кортизола у всех участников осталась на стабильном низком уровне. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что для получения долгосрочного эффекта в борьбе с повседневным стрессом необходимы длительные занятия медитацией.

Другое исследование показало, что с антидепрессантами лучше всего работает правило "чем дольше, тем лучше". Такая стратегия лучше всего защищает от рецидивов.