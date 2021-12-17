Сумеречная зона

Ученые исследовали активность мозга во время сумеречной зоны – время между сном и бодрствованием. И оказалось, что именно там вспыхивают искры творчества.

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После легкого сна люди имеют повышенные возможности решать проблемы. Такое открытие поможет демистифицировать мимолетные ранние моменты сна и раскрывает способы повышения творческих способностей.

По слухам, изобретатель Томас Эдисон использовал эти сумеречные мгновения. Он засыпал в кресле, удерживая в руках два стальных шарика. Когда он засыпал, шары падали, и этот звук будил ученого. Так ему удавалось запомнить свои изобретательские идеи, прежде чем они терялись во снах.

Как происходило исследование

В исследовании приняли участие 103 здоровых человека, ученые дали им решить сложную числовую задачу. Добровольцев попросили преобразовать последовательности чисел в более короткие, следуя нескольким простым правилам. Им не сказали, что второе число в последовательности всегда будет правильным окончательным числом. Обнаружение этой уловки серьезно сокращало время решения.

После того как добровольцы решили часть задач, они получили 20-минутный перерыв в тихой темной комнате. Откинувшись и держа в руке эквивалент "будильника" Эдисона – бутылку с водой – они закрывали глаза и старались отдохнуть. Все это время электроды отслеживали их мозговые волны.

Около половины участников не спали. 24 уснули и остались в неглубокой стадии сна. Четырнадцать человек перешли в более глубокую стадию сна.

Короткий сон улучшает креативность

После отдыха участники вернулись к своему заданию. Исследователи увидели резкую разницу между группами: люди, которые впали в неглубокий ранний сон, в 2,7 раза чаще выявляли скрытый трюк, чем люди, которые не засыпали, и в 5,8 раза чаще, чем люди, которые засыпали глубже.